Bola na Rede estreia na MDB Cup e valoriza competição regional

A Escola Bola na Rede, de Catanduva, começou com intensidade sua participação na MDB Cup de Futsal, uma das competições mais disputadas do interior paulista. No último final de semana, a escola colocou sete equipes em quadra, representando diferentes categorias e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento esportivo de jovens atletas da cidade.

Nesta edição do torneio, a escola participa com duas representações: Bola na Rede Azul e Bola na Rede Branco, ampliando as oportunidades para que mais alunos vivenciem a experiência competitiva. A participação na MDB Cup reforça a valorização que a escola dá ao campeonato regional, considerado espaço de integração e aprendizado para atletas em formação.

Na rodada de estreia, as equipes sub-8, sub-9, sub-10 e sub-12 entraram em quadra. A Bola na Rede Azul teve desempenho de destaque, com três vitórias e um empate contra Paraíso E.C. Já a Bola na Rede Branco enfrentou partidas difíceis diante da escola Mundo da Bola, também de Catanduva, e perdeu nas três categorias disputadas.

A MDB Cup segue até novembro, com rodadas realizadas aos finais de semana e reunindo diversas categorias do futsal de base, consolidando-se como um importante palco para revelar talentos e incentivar o esporte na região.

SMEL CATANDUVA

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva começou a MDB Cup com o pé direito, conquistando vitórias nas três categorias contra a equipe de Embaúba, na 1ª rodada. No Sub-12, o jogo terminou em 4 a 2; no Sub-14, foi 5 a 3; mesmo placar no Sub-16.