Boa convivência transforma prédios do Glória em referência

O Condomínio Residencial Manoel Pires Barbosa, mais conhecido como ‘Predinhos do Parque Glória’, tornou-se referência no interior do Estado nos quesitos harmonia, segurança e qualidade de vida. São 128 apartamentos, quase todos ocupados, onde residem cerca de 500 moradores.

O mérito pela tranquilidade dos vizinhos é atribuído à síndica Joyce Monica de Oliveira Pansani, que assumiu a liderança em 2019 e literalmente começou a colocar ordem na casa.

“Encontramos o condomínio em estado bastante degradado, enfrentando dificuldades em todos os setores. Iniciamos um esforço conjunto e contínuo para reestruturar o ambiente, devolver qualidade de vida aos moradores e restabelecer a ordem administrativa”, lembrou Joyce.

No período foram realizadas diversas benfeitorias, destacando-se a pintura de todos os blocos; a troca de telhados e de todo o madeiramento; a implantação dos hidrômetros (que antes não existiam) e a regularização de documentações essenciais, como a outorga do poço artesiano.

Também foi efetuada a substituição de parte da fiação, que estava severamente danificada, e das caixas d’água. Além da regulamentação de documentos pendentes, foi feita a impermeabilização e a limpeza de todas as lajes e a troca integral dos beirais de todos os blocos.

“Conseguimos ainda promover uma limpeza geral em todo o condomínio, incluindo a poda das árvores e a manutenção regular desses serviços, o que trouxe mais organização e bem-estar”, afirma a síndica.

No âmbito da segurança, foram instaladas câmeras e estruturação de área específica destinada ao estacionamento, oferecendo mais espaço e conforto aos moradores.

Através do diálogo foram superados desafios relacionados à inadimplência e convivência, com pessoas que não cumpriam regras básicas e causavam transtornos. Com orientação jurídica, as situações foram resolvidas e aqueles que insistiram em descumprir as normas deixaram o local.

“Hoje, restam apenas problemas rotineiros, naturais em qualquer condomínio particular ou popular. As famílias encontram-se bem assistidas, o ambiente está mais harmonioso, seguro e a qualidade de vida melhorou de forma significativa”, comemorou Joyce Pansani, agradecendo o bom relacionamento do condomínio com a CDHU e a Coordenadoria Municipal de Habitação.

Coordenador municipal de Habitação, Richard Casal, afirma que o poder público está pronto para apoiar os moradores. “Nas últimas quatro décadas, a CDHU construiu 13 conjuntos habitacionais em Catanduva, cada um com suas particularidades. Na Prefeitura resolvemos diariamente todos os tipos de problemas, desde a regularização de escrituras até questões mais complexas.”