Bispo de Catanduva faz visita ao prefeito e vereadores de Elisiário

O bispo diocesano de Catanduva, dom José Benedito Cardoso, esteve em Elisiário na última quinta-feira, 30, em visita oficial ao prefeito Cássio Bertelli e aos vereadores. Nas redes sociais, o chefe do Executivo celebrou a presença do religioso: “Um momento de grande significado para nossa cidade, marcado pela fé, diálogo e proximidade com a comunidade”, ressaltou.

O prefeito Cássio Bertelli, o vice-prefeito Jorge Luiz de Souza, o chefe de gabinete Marcinho Pedroso e servidores municipais fizeram a recepção de dom José Benedito na Prefeitura Municipal, onde apresentaram um pouco do trabalho que vem sendo realizado pelo governo.

Em seguida, a comitiva seguiu para a Câmara Municipal, onde foi recepcionada pelos servidores e pelos vereadores João Roberto Boldarim e Marcos Pedrozo, reforçando a importância da união entre os poderes e as instituições.

“A visita também percorreu importantes setores do município, como a escola municipal, a creche, a unidade de saúde e o cartório, onde o bispo pôde conhecer de perto a estrutura, os serviços prestados e o cuidado com nossa gente”, detalhou o prefeito.

A agenda foi encerrada com a celebração de missa na comunidade da Barroca. “Momentos como esse fortalecem os laços entre o poder público e a Igreja, promovendo valores essenciais como solidariedade, respeito e compromisso com o próximo. Agradecemos imensamente pela visita e pelas palavras de fé e esperança deixadas à nossa população.”