‘Biomedicina 3 em 1’ reúne eventos tradicionais da Unifipa e destaca inovação

O curso de Biomedicina da Unifipa promove, nos dias 15 e 16 de abril, o evento “Biomedicina 3 em 1”, que reúne a XII Semana da Biomedicina, o VI Reebio (Encontro de Egressos) e o II Biomed Day Pocket. A programação será realizada a partir das 19h30, na Sala Movimento e Saúde, no campus da instituição, em Catanduva.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar a integração entre estudantes, egressos e profissionais da área, além de fomentar discussões sobre as possibilidades de atuação do biomédico e as inovações tecnológicas que impactam o setor.

No dia 15 de abril a programação contempla as atividades da XII Semana da Biomedicina e do VI Reebio. Estão previstas duas palestras: “Da Biomedicina para a indústria médica: um caminho promissor”, ministrada por Clayton da Silva Freitas, e “Controle de qualidade: cuidando dos resultados”, com Giovanna Martins.

O encontro de egressos busca fortalecer a troca de experiências entre profissionais já inseridos no mercado de trabalho e os acadêmicos da instituição.

Já no dia 16 de abril será realizado o II Biomed Day Pocket, promovido em parceria com a Welldone - Assistência Laboratorial. A programação inclui as palestras “Biomédico de elite”, com o Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves, e “A revolução diagnóstica: Point of Care e o papel do profissional biomédico neste novo cenário”, ministrada pelo Dr. João Paulo de Moura Guimarães, abordando as transformações nos métodos diagnósticos e o protagonismo do biomédico frente às novas tecnologias.

O evento é voltado a estudantes egressos e interessados na área biomédica e integra o calendário acadêmico da Unifipa, com foco na atualização profissional e no incentivo à formação científica e tecnológica.