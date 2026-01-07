Batalhão de Polícia Militar de Catanduva inicia ano sob novo comando

O tenente-coronel PM André Luis Cheruti Fernandes assumiu o comando do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que tem sede em Catanduva. Ele substitui o tenente-coronel PM Ronaldo Antonio Cheruti Moreto, que comandará o 17° Batalhão de Polícia Militar do Interior, de São José do Rio Preto. A troca foi confirmada, ontem, pela Polícia Militar.

Nascido na cidade de São Paulo, o tenente-coronel PM André Luis iniciou sua carreira na PM em 20 de janeiro de 1997, no Curso de Formação de Soldados, e no dia 24 de fevereiro do mesmo ano ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde frequentou o Curso de Formação de Oficiais, sendo declarado Aspirante a Oficial em 16 de dezembro de 2000.

Foi movimentando para o 30º BPM/I em fevereiro de 2005, e desde então somente afastou-se da Unidade por dois curtos períodos, no ano de 2021, em razão de sua promoção ao posto de major PM, retornando em 2023, e em 2025, em razão de sua promoção a tenente-coronel PM.

Além disso, o novo comandante do Batalhão de Catanduva é mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar de São Paulo. Ao assumir o posto mais alto da PM local, o tenente-coronel PM André Luis será responsável por comandar o policiamento ostensivo e preventivo em 16 municípios da região.