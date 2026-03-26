Batalhão de Polícia Militar conduz treinamento de direção defensiva

O 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) está realizando treinamento ao longo desta semana que tem como foco a direção policial defensiva. Participam da atividade profissionais de várias regiões do país e diversos tipos de policiamento, como Força Tática, Baep – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental, entre outros.

“De segunda-feira até sexta, o 30º BPM/I desenvolve esse curso, esse estágio de direção policial preventiva. Nós temos policiais de diversas regiões e de diversos tipos de policiamento, todos reunidos com foco em melhorar a direção policial”, pontua o capitão PM Renan.

A direção preventiva policial é considerada prática essencial para garantir a segurança dos agentes e de toda a sociedade durante o serviço. Em meio à rotina intensa e, muitas vezes, imprevisível, conduzir uma viatura exige atenção redobrada, preparo técnico e responsabilidade constante. Mais do que chegar rápido a uma ocorrência, é fundamental chegar com segurança.

Para a policial Vanessa Fraga, da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, a ação é essencial para todas as forças de segurança. “Como policial feminina ainda entra um ponto a mais, porque nem todas as mulheres têm oportunidades iguais, tanto na direção quanto para outras ações. É necessário, é importante, tanto para equiparar quanto para melhorar as nossas ações.”

Durante o treinamento, diversos pontos são levados em consideração. “Controle do veículo, estabilidade, se o policial derruba ou não algum cone, alguma infração e a velocidade: quanto mais rápido ele fizer (o percurso) sem cometer infrações, melhor vai”, expõe o PM Renan.

De acordo com a PM, a integração entre as forças reforça ainda mais o compromisso com a prevenção. Ao atuarem em conjunto, Baep, PRF e Polícia Militar compartilham experiências, técnicas e estratégias que contribuem para uma condução mais segura e eficiente. “Essa união fortalece não apenas a atuação operacional, mas também a cultura de preservação da vida.”

PM recebe duas viaturas para patrulhamento rural

O 30º BPM/IC recebeu duas novas viaturas, entregues pelo Governo do Estado, destinadas ao patrulhamento rural, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo na área da unidade. “As novas viaturas proporcionarão melhores condições e maior eficiência no atendimento às demandas da área rural, além da intensificação do policiamento ostensivo e preventivo e maior agilidade no atendimento de ocorrências nessa região”, destacou a PM, em nota à imprensa.