Basquete Feminino disputa duas finais diante da torcida

O basquete feminino de base de Catanduva vive momento histórico. O time Sub-20 do Novo Basquete Catanduva (NBC), projeto da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) que revela talentos e fortalece a modalidade, está nas finais de duas competições importantes: o Campeonato Estadual Sub-20 Feminino, da Federação Paulista, e a Liga Regional Centro-Oeste Paulista.

Com campanha sólida, o NBC disputará a final do Paulista Sub-20 em série melhor de três contra a tradicional A.D. Santo André, referência do basquete estadual. A primeira partida acontece no sábado, dia 29, às 19h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O segundo duelo será em Santo André, na terça, às 18h. Já o terceiro, se for necessário, será no mesmo local, na quarta, às 15h.

Na fase de classificação, disputada em turno e returno, a equipe catanduvense mostrou evolução constante e conquistou vitórias importantes contra São José, Santos e Araraquara, terminando entre as quatro melhores e avançando ao playoff decisivo. Será a chance de coroar a temporada com um título estadual inédito e reforçar o protagonismo do basquete feminino de Catanduva.

A campanha de destaque no estadual embala o NBC para disputar a final inédita do Campeonato Ricardo Carrijo - LBC 2025, categoria Adulto Feminino. A caminhada foi dominante, com 100% de aproveitamento, uma das melhores defesas e o maior saldo de pontos. O jogo será contra Araçatuba, no domingo, dia 30, às 13h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

“A presença do NBC nas duas finais confirma o trabalho consistente de formação realizado pela Smel e pelo Novo Basquete Catanduva, revelando novos talentos e ampliando o protagonismo do basquete feminino da cidade. A torcida catanduvense tem dois compromissos importantes neste fim de semana para empurrar a equipe rumo aos títulos”, convida a Smel, em nota.