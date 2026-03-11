Basquete de Catanduva tem premiação tripla no Melhores do Ano

A técnica Fernanda Hartwig e as atletas Izabela Chamorro e Manuela Mameli, do projeto Smel Novo Basquete Catanduva, foram premiadas, no último final de semana, no evento que celebrou os Melhores do Ano de 2025 da LBC – Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista.

Fernanda recebeu o troféu de melhor técnica da categoria adulto feminina, enquanto Izabela foi a cestinha da competição, com 192 pontos anotados. No sub-14, Manuela Mameli foi eleita a MVP do campeonato. A cerimônia de gala foi realizada em Bauru, na noite de sábado, 7.

Na temporada 2025, a equipe adulta do Smel Novo basquete Catanduva foi campeã invicta da LBC. Já a equipe sub-14 conquistou o 3º lugar na competição, o que não impediu o destaque individual da MVP.

“Receber esse prêmio foi uma realização para mim como técnica, que há anos venho trabalhando com basquete aqui em Catanduva. Na verdade, são 21 anos. E também para o projeto é muito importante, pois mostra o quanto o trabalho está sendo bem desenvolvido e é um incentivo para todos da comissão técnica”, celebra Fernanda Hartwig.

Ela também agradeceu pelo apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esportes, patrocinadores privados e aos pais e familiares pela confiança no trabalho. “Espero que o projeto continue para que mais atletas possam receber esse prêmio.”

Em nota, a Prefeitura de Catanduva ressaltou que “as premiações reconhecem o excelente trabalho desenvolvido ao longo da temporada e o talento das atletas.”