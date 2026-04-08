Base do Catanduva estreia no Paulistão com vitória dupla

A escola Bola na Rede/Catanduva F.C. começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Paulista das categorias Sub-13 e Sub-14, competição oficial da Federação Paulista de Futebol. Na estreia, realizada no domingo, 5, as equipes enfrentaram Araçatuba e conquistaram duas vitórias, animando a comissão técnica e reforçando o potencial do projeto.

Seguindo o formato da competição, que prevê rodadas aos finais de semana com dois jogos sequenciais — primeiro o Sub-13 e, na sequência, o Sub-14, ambos contra o mesmo adversário —, o time de Catanduva mostrou força dentro de campo.

No Sub-13, a equipe aplicou goleada convincente por 5 a 0 e, nos pênaltis, venceu por 4 a 3, garantindo 4 pontos. Os gols da partida foram marcados por Guilherme, Yuri Campos (2), Lucas Farina e Thierry. Já no Sub-14, a Bola na Rede ganhou de 2 a 0 e, nos pênaltis, perdeu por 5 a 4, garantindo 3 pontos. Os gols da partida foram marcados por Miguel Avanso e Victor Rafael.

O campeonato conta com grupos regionalizados, estratégia adotada para otimizar a logística e reduzir custos de viagem das equipes participantes. Nesse cenário, a parceria entre a Escola Bola na Rede e o Catanduva Futebol Clube ganha ainda mais relevância na disputa do Paulistão 2026 – Categorias de Base.

A comissão técnica da Bola na Rede é coordenada por Paulo Lé, que lidera projeto consolidado há 31 anos em Catanduva, reconhecido como celeiro de talentos do interior paulista. Integram, ainda, a comissão, Rodrigo Lé (treinador do time Sub-14), Valmar Andrade (treinador do time Sub-13), Felipe Rodrigues (auxiliar técnico), Sérgio Amaro (preparador físico) e Regian Ferraz (preparador de goleiros).

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, o foco se volta para a próxima rodada, marcada para o dia 19 de maio, quando a Bola na Rede/Catanduva F.C. enfrenta o Riopretano, em São José do Rio Preto. A cidade, que recentemente ampliou sua presença no cenário esportivo com três equipes — Rio Preto F.C., América e Riopretano —, será palco dos confrontos das categorias Sub-13 e Sub-14.