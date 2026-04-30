Barretos Motorcycles começa hoje com mais de 20 shows e atrações radicais

A 22ª edição do Barretos Motorcycles confirmou a participação da equipe Cachorrão Moto Show. As apresentações acontecem nos três dias do evento, de 30 de abril a 2 de maio, no Parque do Peão, em Barretos, como parte da programação.
A exibição conduzida por Wesley Rodrigues de Oliveira, conhecido como Cachorrão, reúne manobras com motocicletas de diferentes cilindradas, como a RD 135cc, CBR 600RR e SRAD GSX 750, além do uso de bicicleta e kart adaptado.
Entre os elementos do espetáculo estão giros técnicos e manobras de alto impacto. Neste ano, uma das novidades é a inclusão da BMW S1000, incorporada à apresentação.
Também integra a programação o Motocross Show com o piloto Jorge Negretti. Referência no freestyle nacional, ele e sua equipe apresentam manobras aéreas e sequências técnicas em rampas, com saltos e acrobacias características da modalidade. As apresentações acontecem às 18h30, nos dias 1 e 2 de maio.
AGENDA DE SHOWS
A abertura, no dia 30 de abril, véspera de feriado, reúne duas atrações. A banda Geriatricus apresenta um espetáculo que mistura música, humor e teatralidade, com releituras de clássicos dos anos 80 e 90. Na mesma noite, a Texas Radio traz influências do country e do folk americano, com versões de artistas consagrados.
Na sexta-feira, 1º de maio, Di Ferrero sobe ao palco, revisitando momentos de sua trajetória e sucessos ligados à sua carreira no NX Zero. Humberto Brazão também se apresenta, com um show acústico baseado em clássicos do rock e do pop rock dos anos 90 e 2000.
O encerramento, no sábado, 2 de maio, concentra nomes do rock nacional. Paulo Miklos apresenta repertório que percorre diferentes fases da carreira. A banda Plebe Rude celebra 45 anos de trajetória e os 40 anos do álbum “O Concreto Já Rachou”. Ventania completa a programação com sua proposta ligada ao rock alternativo.
INGRESSOS
Os ingressos estão disponíveis pela internet, no site oficial independentes.com.br/motorcycles. Também há venda de ingressos diários para pedestres em ponto físico na loja Sant’Vi Calçados e Acessórios, no North Shopping Barretos.
