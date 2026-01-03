Bares e restaurantes esperam faturar mais em 2026; dezembro ficou abaixo

Os empresários de bares e restaurantes encerraram 2025 com expectativas positivas para o início do novo ano. Levantamento da Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que 69% esperam faturar mais neste primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2025. Em relação ao último trimestre de 2025, 56% também projetam crescimento.

A confiança do setor, segundo a Abrasel, é sustentada principalmente pelo desempenho recente das empresas, impulsionado pelas confraternizações de fim de ano e pelo pagamento do 13º salário para um número maior de trabalhadores. Ainda segundo a pesquisa, em novembro, 40% dos bares e restaurantes operaram com lucro e outros 40% registraram equilíbrio financeiro.

Segundo Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, esse desempenho cria condições mais favoráveis para o início de 2026. “Além de estimular o crescimento das vendas, esse período aquecido abre espaço para a recuperação de margens sem provocar retração na demanda.”

Outro fator que impulsiona as expectativas é o calendário de 2026, que contará com dez feriados nacionais e cinco pontos facultativos, muitos deles com potencial para se transformarem em feriadões prolongados. Para Solmucci, esse cenário tende a favorecer o consumo fora do lar. “Calendários como o de 2026 estimulam viagens, lazer e maior circulação de pessoas.”

Para o empresário Gustavo Pena, vice-presidente da Associação Alimentação Forte, o mês de dezembro ficou abaixo das expectativas em Catanduva, mas o otimismo permanece para 2026. “A gente sempre tem uma esperança de que as coisas melhorem. Ficamos de olho realmente nessa questão de feriados, porque isso ajuda muito no faturamento, apesar do custo maior.”

Ele também relatou dificuldade com a mão de obra qualificada, sobretudo para o período noturno – e confidenciou estar investindo na tecnologia para suprir a falta de pessoal e melhorar a experiência do cliente. “Faço votos que essa fala do presidente da Abrasel seja verdade.” e que a gente consiga melhorar em 2026. Que todos tenhamos um feliz ano novo.”