Banda Morada abre Canta e Encanta esta noite no Recinto de Exposições

A Prefeitura de Catanduva inicia mais uma edição do Canta e Encanta nesta quinta-feira, 9, para comemorar os 108 anos de emancipação do município. Serão quatro shows no Recinto de Exposições, com portões abertos a partir das 19h e entrada solidária, com doação de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite. No domingo, dia 12, a festa começa às 11h.
Quem abre a programação esta noite é a Banda Morada, em alusão ao Dia do Evangélico, com louvores para tocar a alma e elevar a fé. Na sexta-feira, dia 10, tem samba e pagode com Péricles. No dia 11 será a vez da dupla sertaneja Edson & Hudson. Para fechar, no dia 12 será o show de CPM22 - 30 Anos, junto a uma série de atrações locais, compondo o Rock Fest Motorcycle.
Mais do que oferecer shows e atrações para as famílias, o Canta e Encanta 2026 também será espaço de solidariedade e apoio a quem mais precisa. Um dos principais destaques do evento será a praça de alimentação solidária, que será conduzida por voluntários. Cada compra feita no local contribuirá diretamente com o trabalho social de entidades assistenciais.
Participam a Associação Recomeçar e Panela Solidária (pastel), Vicentinos (batata recheada), Apae (comida japonesa), AVCC (doces), Cebem (pão com linguiça), Monserrat e Lions (milho), Sempre Viva (pizza cone), Prateleira Solidária (mini pizza), RCC (churros e crepes), Casa de Apoio (porções), Corujas do Bem (lanches), Cidadão do Futuro (churrasco), Cáritas (cachorro-quente) e Grupo de Mães TEApoio (manga e abacaxi temperados).
ATRAÇÕES LOCAIS
Hoje tem Murilo Alberganti e Banda, às 19h45, louvores com a Associação de Pastores de Catanduva, a partir das 21h, e o show da Banda Morada, previsto para as 22h. Amanhã o Projeto Raízes faz o esquenta, a partir das 20h30, enquanto Péricles sobe ao palco às 23h. Esses horários se repetem no sábado, com Caio Marques na abertura, seguido por Edson & Hudson.
No domingo, a programação começa cedo para os apaixonados por duas rodas e pelo bom e velho Rock and Roll. As atrações serão as bandas Fratura Exposta, às 11h, Balcão 80, às 14h, e Jack Tequila, às 17h30. Já a atração principal, CPM22, se apresenta a partir das 19h30.
