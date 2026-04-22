Banda Gplay apresenta tributo ao Aerosmith no Sesc nesta quinta

A banda rio-pretense Gplay apresentará tributo ao Aerosmith no Sesc Catanduva nesta quinta-feira, 23. Formado em 2011, o grupo apresenta repertório que transita pelo rock clássico, pop e sucessos que marcaram gerações e, nesta apresentação, relembrará as principais canções que transformaram a banda norte-americana em um dos principais nomes do rock mundial.

O Aerosmith estourou nos anos setenta como o carro-chefe do blues-metal e ficou reconhecido por sua longevidade, pela fusão entre blues e hard rock e músicas que atravessaram décadas. A banda encerrou sua trajetória em agosto de 2024, após mais de 50 anos de carreira. A decisão foi motivada por uma grave lesão nas cordas vocais e fratura na laringe do vocalista Steven Tyler.

Para relembrar e se emocionar com os principais sucessos do grupo, quem for ao Sesc Catanduva nesta noite poderá cantar a plenos pulmões clássicos como “Dream On”, “Sweet Emotion”, “Crying”, “Walk This Way” e muito mais. O show está marcado para as 20h, com 1h30 de duração, e será realizado no Quiosque B, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos.