Bancos mudam rotina de atendimento na reta final do ano
Foto: Arquivo/O Regional - Em 26 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos vão funcionar normalmente.
Não haverá expediente nos dias 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro
Por Da Reportagem Local | 24 de dezembro, 2025

Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção dos clientes, principalmente em relação a prazos de pagamento e horários de atendimento. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).

Em 26 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos vão funcionar normalmente. O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro. Portanto, no dia 31, véspera de Ano Novo, também não haverá expediente bancário nem compensações. Já o Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente.

Vale o alerta: as contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem em 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil. Já no caso de impostos e tributos, a Febraban alerta que o pagamento deve ser antecipado quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação, para evitar juros e multas.

