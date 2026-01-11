Banco do Povo libera mais de R$ 2 milhões em microcrédito em 2025

Desde a implantação do programa em Catanduva, em 2021, foram mais de R$ 22 milhões

O Banco do Povo Paulista – unidade Catanduva segue se consolidando como um importante instrumento de apoio ao empreendedorismo local. Somente no ano de 2025, a unidade firmou 116 contratos, disponibilizando mais de R$ 2 milhões em microcrédito para que empreendedores do município pudessem investir, ampliar e fortalecer seus negócios.

“Esse resultado expressivo é reflexo da gestão responsável da unidade, que mantém baixo índice de inadimplência, em torno de 5%, patamar fundamental para a continuidade das operações, o que reforça a importância da concessão e utilização do crédito de forma consciente, com o pagamento em dia das parcelas e a comprovação do uso dos recursos”, enaltece o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Fernando Braz.

No período de 2021 a 2025, o Banco do Povo de Catanduva já liberou mais de R$ 11 milhões em crédito, impactando diretamente cerca de 800 empreendedores. Ampliando ainda mais esse panorama, desde o início do programa no município, em 2001, já foram mais de R$ 22 milhões concedidos, beneficiando aproximadamente 4 mil empreendedores.

O Banco do Povo é uma parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), com o Governo de São Paulo, fortalecendo políticas públicas voltadas ao fomento da atividade empreendedora e à geração de emprego e renda.

A linha de crédito do Banco do Povo se destaca no mercado por suas condições extremamente atrativas, especialmente a taxa de juros de apenas 0,35% ao mês, indo na contramão das taxas praticadas por outras instituições financeiras.

Além disso, o programa conta com linhas de crédito inclusivas, como a Empreenda Mulher e a Empreenda Afro, que oferecem condições diferenciadas, incluindo parcelas estendidas, ampliando o acesso ao crédito e promovendo a inclusão produtiva.

Os interessados em obter mais informações ou solicitar crédito podem procurar o Banco do Povo, que atende no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, localizado na av. Engenheiro José Nelson Machado, nº 1.795, ou pelo telefone 17 3531-9798.