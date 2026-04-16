Baile de Abertura do Dança Catanduva terá shows e homenagens nesta sexta-feira

A abertura do 22º Festival de Dança de Catanduva será em grande estilo nesta sexta-feira, dia 17, com um baile especial aberto a toda a população. O evento promete reunir amantes da dança em uma noite de muita música, apresentações e celebração da cultura.

O Baile de Abertura será solidário: o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível, que já pode ser trocado antecipadamente na portaria do Clube de Tênis e na Estação Cultura.

Um destaque importante é o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, que cedeu o espaço gratuitamente para a realização do evento, reconhecendo a importância cultural e beneficente da ação.

A programação começa às 19h15, com abertura dos portões e início da cerimônia de entrega do título de cidadão catanduvense ao artista Carlinhos de Jesus, um dos maiores nomes da dança no Brasil.

O início do baile será às 20h30, com show de Adilson Rodrigues, trazendo muito ritmo para o público. A partir das 21h40 haverá apresentações especiais com grandes nomes da dança, que também integram o corpo de jurados do festival: Carlinhos de Jesus e Michele Barreto, Jaime Arôxa, Ju Marconato e Elizabeth Mastre, e Anthar Lacerda.

Na sequência, o público poderá continuar dançando ao som do Grupo Pimenta de Buteco, diretamente de São Paulo, com muito Samba Rock.

O Baile de Abertura marca o início de mais uma edição do Festival "Dança Catanduva", evento que se consolida entre os maiores do gênero, e vai reunir 1.100 bailarinos de 18 a 21 de abril, no Teatro Municipal Aniz Pachá.