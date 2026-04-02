Bailarina de 5 anos ganha prêmio revelação no Ribeirão Preto em Dança

A solista catanduvense Lorena Biduti Barcellos, de 5 anos de idade, foi um dos destaques do Prêmio Ribeirão Preto em Dança, realizado no último final de semana. Ela conquistou o primeiro lugar no solo feminino de danças urbanas, na categoria Kids, e ainda arrematou o prêmio de revelação do festival, superando competidores de todas as modalidades e idades.

O evento em Ribeirão Preto reuniu 49 escolas de dança de diversos lugares do país e mais de 1.500 bailarinos. O solo apresentado pela catanduvense foi “Nascida do Bounce”.

A relação de Lorena com a dança começou no ano passado, com 4 anos, incentivada pelo tio Renan Bidut, que é professor de danças urbanas com trajetória profissional premiada, inclusive tendo viajado para vários países competindo na modalidade.

“Ela sempre gostou muito de dançar. Então começou fazendo aulas de balé com o Alexandre Mendes e, comigo, com aulas de danças urbanas na Estação Cultura. Aí nessa virada de ano agora, a gente observou que ela tem uma aptidão diferente, que tem um talento diferente, então resolvei montar uma apresentação solo para ela”, conta Renan Bidut.

A competição foi a primeira da vida dela, já voltando para casa com dupla premiação. “Uma curiosidade bem legal é que hoje estou com 30 anos e, quando eu tinha 11 anos, fiz a minha primeira competição solo também nas danças urbanas e ganhei justamente em primeiro lugar na categoria e como revelação do festival. Agora estou passando o trono para ela”, brinca o tio.

Lorena continua estudando e ensaiando, com aulas de danças urbanas na Estação Cultura, e participará do Dança Catanduva, neste mês de abril. Segundo Renan Biduti, ela será preparada, aos poucos, para defender as cores da cidade nos grandes festivais de dança do país.