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Bailarina de 5 anos ganha prêmio revelação no Ribeirão Preto em Dança
Foto: Arquivo Pessoal - Lorena Biduti Barcellos conquistou premiação dupla em Ribeirão Preto
Ela ainda conquistou o 1º lugar no solo feminino de danças urbanas, na categoria Kids
Por Guilherme Gandini | 02 de abril, 2026

A solista catanduvense Lorena Biduti Barcellos, de 5 anos de idade, foi um dos destaques do Prêmio Ribeirão Preto em Dança, realizado no último final de semana. Ela conquistou o primeiro lugar no solo feminino de danças urbanas, na categoria Kids, e ainda arrematou o prêmio de revelação do festival, superando competidores de todas as modalidades e idades.

O evento em Ribeirão Preto reuniu 49 escolas de dança de diversos lugares do país e mais de 1.500 bailarinos. O solo apresentado pela catanduvense foi “Nascida do Bounce”.

A relação de Lorena com a dança começou no ano passado, com 4 anos, incentivada pelo tio Renan Bidut, que é professor de danças urbanas com trajetória profissional premiada, inclusive tendo viajado para vários países competindo na modalidade.

“Ela sempre gostou muito de dançar. Então começou fazendo aulas de balé com o Alexandre Mendes e, comigo, com aulas de danças urbanas na Estação Cultura. Aí nessa virada de ano agora, a gente observou que ela tem uma aptidão diferente, que tem um talento diferente, então resolvei montar uma apresentação solo para ela”, conta Renan Bidut.

A competição foi a primeira da vida dela, já voltando para casa com dupla premiação. “Uma curiosidade bem legal é que hoje estou com 30 anos e, quando eu tinha 11 anos, fiz a minha primeira competição solo também nas danças urbanas e ganhei justamente em primeiro lugar na categoria e como revelação do festival. Agora estou passando o trono para ela”, brinca o tio.

Lorena continua estudando e ensaiando, com aulas de danças urbanas na Estação Cultura, e participará do Dança Catanduva, neste mês de abril. Segundo Renan Biduti, ela será preparada, aos poucos, para defender as cores da cidade nos grandes festivais de dança do país.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
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