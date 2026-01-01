Avoiam encerra ano com almoços especiais em Catanduva e Barretos

A Associação de Voluntários Irmã Ana Maria - Avoiam preparou almoços especiais para celebrar o final de ano junto às pessoas acolhidas nas Casas de Apoio mantidas pela instituição. Na semana do Natal, a comemoração foi com os hóspedes de Catanduva e, nesta semana, foi a vez do público assistido na unidade de Barretos desfrutar do momento de confraternização.

“Agradeço às pessoas que doaram panetones, doces e brinquedos para as crianças. Eu só sei agradecer a todos que colaboram com esse trabalho assistencial”, agradece irmã Ana Maria.

Ela lidera o projeto voluntário iniciado há 20 anos e tem enfrentado jornada de tratamento ao câncer, em Barretos. “Quem me deu forças foi Deus para chegar até aqui. Também o que me anima é pensar que tem muitas pessoas que precisam de mim, em especial nas Casas de Apoio.”

Sobre o trabalho assistencial, ela diz que o sorriso das pessoas é sua recompensa. “Ver muitos milagres da vida de pessoas que chegam para seu tratamento sem nenhuma esperança de vida, ver famílias angustiadas e sem perspectivas e com passar dos dias e até meses, voltarem a sorrir, isso é recompensa. Nunca penso em ter recompensa, a minha recompensa é em Deus.”

A idealizadora relembra as primeiras etapas do projeto, que foi ampliado e hoje possibilita a manutenção de duas Casas de Apoio, em Catanduva e Barretos, já projetando o futuro: “Minha esperança é que a Avoiam consiga uma sede própria, continuando nossa missão e trabalho voluntário, fazer o bem sem olhar a quem. A sede própria é um sonho que pode virar realidade.”

ACOLHIMENTOS

Em Catanduva, são acolhidas mães de bebês prematuros, acompanhantes de pacientes do setor de Queimados e UTI, além de famílias de pacientes com câncer. Na Casa de Barretos são acolhidos os parentes de pacientes em tratamento oncológico. Para a idealizadora e presidente da entidade, a proximidade dos familiares faz com que a recuperação seja mais rápida.

COMO AJUDAR

Para realizar suas atividades, a Avoiam mantém bazar solidário permanente na rua Minas Gerais, 809, no Centro. O local oferece roupas e calçados para crianças e adultos a preços convidativos, a partir de R$ 5. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Quem quiser contribuir, pode doar peças de roupa e calçados.