Avaliação de fluência leitora segue até sexta com 805 estudantes

A Rede Municipal de Educação de Catanduva segue aplicando, até sexta-feira, dia 5 de dezembro, a Avaliação de Fluência Leitora, instrumento essencial para monitorar o desenvolvimento da leitura nos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. A aplicação integra o ciclo de avaliações realizado anualmente.

A Fluência Leitora é considerada decisiva para consolidar o processo de alfabetização, pois verifica se a leitura já ocorre de maneira automática, precisa e com entonação adequada — fatores que permitem ao estudante compreender o texto com mais facilidade. A avaliação observa três dimensões fundamentais: precisão, velocidade e prosódia.

Os alunos participam de três tarefas, todas realizadas individualmente e com gravação de áudio: leitura de palavras; leitura de palavras possivelmente desconhecidas; leitura de um texto narrativo, seguida de três perguntas de compreensão.

Cada etapa dura um minuto e permite identificar quantas palavras foram lidas corretamente e com que fluidez o estudante se expressa.

A ferramenta é aplicada em parceria com o CAEd/UFJF e compõe o conjunto de avaliações que auxiliam escolas e professores a acompanhar a aprendizagem, identificar desafios e planejar intervenções mais efetivas.