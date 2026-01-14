Atribuição de aulas da rede estadual começa na próxima segunda

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia, a partir da próxima segunda-feira, 19, o processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2025. O procedimento é voltado a docentes efetivos, não efetivos e contratados e segue até 30 de janeiro.

Todo o processo será realizado de forma digital, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED), no www.sed.educacao.sp.gov.br/inicio. A resolução de atribuição de classes e aulas foi publicada na edição desta quarta-feira, 14 de janeiro, no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a resolução, a atribuição deve priorizar o interesse pedagógico das 5.000 escolas estaduais e a permanência dos docentes em uma única escola, sempre que possível. A prioridade é a atribuição para professores com licenciatura plena na disciplina.

Professores que optaram pela nova carreira podem atribuir a jornada completa, de 20 aulas, e ampliada, de 32 aulas. Docentes da carreira anterior devem seguir as jornadas reduzidas (de nove aulas), inicial (de 19), básica (24) ou integral (de 32 aulas).

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Secretaria da Educação estabeleceu regras para a atribuição de aulas para professores da Educação Especial, cujo prazo é o mesmo. Neste ano, os docentes poderão ser remanejados para atuar exclusivamente nas Salas de Recurso e no projeto de ensino colaborativo. Isso deve ampliar o atendimento aos alunos elegíveis a essas turmas e melhorar o desenvolvimento pedagógico.