Atletas revelados em Catanduva chegam às bases de grandes clubes

Quatro atletas que iniciaram sua trajetória esportiva na escola Bola na Rede, de Catanduva, deram importante passo na carreira e ingressaram nas categorias de base de grandes clubes do país. Os jovens jogadores foram observados por olheiros durante competições que reúnem equipes de base de diversas regiões e times formadores de grandes clubes do futebol nacional.

A partir dessas avaliações, os atletas receberam a oportunidade de seguir o processo de formação em centros de treinamento de alto nível.

Entre os destaques está o meia Pedro Miguel, nascido em 2017, que hoje integra a categoria Sub-9 do Club Athletico Paranaense. Ele iniciou na Bola na Rede muito cedo, aos 4 anos, onde começou a desenvolver os primeiros fundamentos do futebol, atuando como volante e zagueiro.

Outro talento da mesma geração é o meia/atacante Enrico Gabriel, também de 2017, que faz parte da equipe Sub-9 do São Paulo Futebol Clube. Assim como Pedro, Enrico começou sua caminhada na escola aos quatro anos, dando os primeiros passos no esporte em Catanduva.

Na categoria Sub-11, dois atletas foram recrutados pelo Santos Futebol Clube. O meia Kauan Glad Cabral, nascido em 2015, chegou à Bola na Rede aos 4 anos e chamou a atenção pelo talento e visão de jogo. Ele atuou como zagueiro e volante. Já o meia Ayk Alcântara, também de 2015, começou na escola aos 5 anos de idade e seguiu evoluindo até conquistar a oportunidade no clube da Vila Belmiro. Na Bola na Rede, jogou de lateral e ponta direita.

A trajetória dos garotos reforça o papel da Bola na Rede como escola de formação esportiva. O projeto tem como foco ensinar os primeiros fundamentos do futebol, trabalhar disciplina, valores e desenvolvimento técnico, preparando os atletas para que, ao atingirem determinada idade, possam seguir para clubes profissionais e dar continuidade à formação nas categorias de base.

A escola já revelou nomes que alcançaram destaque no futebol profissional. Um dos exemplos é o meia Alan Patrick, atualmente camisa 10 do Internacional, de Porto Alegre. Outro é o volante Wesley Beltrame, ex-jogador com passagens por São Paulo, Santos, Palmeiras e pelo Werder Bremen, da Alemanha.

Histórias como as de Pedro, Enrico, Kauan e Ayk mostram como o trabalho de base realizado em Catanduva pode abrir portas para o cenário nacional. Para a escola, cada atleta que segue para um grande clube representa não apenas um talento lapidado, mas também o início de um sonho que começa nos campos da cidade e ganha o Brasil.