Atletas do basquete feminino buscam apoio para defender o país no Pan

Duas atletas do basquete feminino de Catanduva foram convocadas para integrar a Seleção Brasileira Master que vai representar o Brasil no XIII Campeonato Panamericano de Maxibasquetebol. Mirlei Dotto e Regina Célia Gomes Domingues da Silva, a Celinha, ambas com 61 anos, fazem parte do grupo que vai para El Salvador, onde jogarão de 20 de fevereiro a 1º de março. Mirlei e Celinha são da categoria 60+, que reúne atletas acima de 60 anos de idade.

Ex-atletas profissionais, Mirlei e Celinha jogaram pelo extinto Clube Recreativo Higienópolis (CRH), na equipe que foi destaque nacional da década de 1980. As atletas e amigas fizeram parte do elenco campeão estadual e brasileiro, com Hortência, Ilza, Cristina, Virgínia, Selma, Ione, Vilma, Regina, Silvia, Sumaia, Salma, entre outras jogadoras renomadas.

Antes, porém, conquistaram títulos pelo CRH nas categorias de base, sendo campeãs estadual e nacional nas categorias Mini Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil. Foram, ainda, campeãs dos Jogos Regionais e Jogos Abertos por Catanduva.

Além do CRH, Mirlei jogou profissionalmente no Minercal, ao lado das lendas do basquete feminino Branca, Hortência e Joyce. Pela base da seleção brasileira, foi campeã dos Jogos Panamericanos nos Estados Unidos, do Sulamericano na Colômbia e do Mundial na Rússia.

Mirlei parou de jogar na década de 1980 e retornou às quadras com 37 anos, como atleta master. Em 2017, passou a disputar os Jogos Regionais e torneios estaduais.

Celinha ficou afastada das quadras por 40 anos, retornando em 2023 e, de lá pra cá, participou de campeonatos e diversos amistosos, representando o Clube de Tênis Catanduva e a equipe de Basquete Master do Paraná.

Juntas, Celinha e Mirlei participaram do Campeonato Internacional de Clubes de 2023, em Santos, pelo time master do Clube de Tênis Catanduva, que foi campeão das categorias 50+ e 60+. Em 2025, foram bicampeãs em Santos, após conquistar mais um título pelo 60+.

As duas atletas também fazem parte da Seleção Master 60+ do Paraná e foram convocadas para integrar a Seleção Brasileira Master 60+, onde participaram do 17º Campeonato Mundial de Maxibasketball da FIMBA, em Ticino, Suíça, de 27 de junho a 6 de julho de 2025. Agora elas estão em preparação para disputar o Panamericano em El Salvador e procurando por patrocínio.

VENDA DE CAMISETAS

Para angariar recursos para se deslocarem até El Salvador, Mirlei e Celinha estão vendendo camisetas da Seleção Brasileira de Basquete Feminino Master. Cada unidade custa R$ 65 e os interessados podem chamar no WhatsApp 17 99771-5688. O valor da venda das camisetas será revertido para passagens e hospedagem.

“A venda da camiseta é a nossa esperança para representar o Brasil nos Jogos Panamericanos. Também estamos procurando por patrocinadores e apoiadores, que poderão colocar suas logomarcas em nossos uniformes”, explicou Celinha.

TV CÂMARA

Mirlei e Celinha participaram de entrevista na TV Câmara Catanduva ao lado de Roberta Gonzaga Asprino, a Robertinha, 61 anos, ex-atleta profissional, também com passagens pelo CRH e pela seleção brasileira de base. Atualmente ela joga no Clube de Tênis e no Master do Rio de Janeiro.