Atletas de Kung Fu brilham em desafio de K1 e Boxe e miram o Brasileiro

Atletas de Kung Fu da Escola Tigres de Shaolin, de Catanduva, mostraram coragem e alto nível técnico ao encarar um desafio fora da zona de conforto. Eles disputaram o 1º V.A.A Fight, campeonato de boxe e K1, modalidade que combina técnicas de várias artes marciais. O evento foi realizado na cidade de Vista Alegre do Alto, no início deste mês.

Representando a equipe com determinação, cinco atletas entraram no ringue para enfrentar cinco adversários, em combates intensos e de alto nível competitivo. A delegação conquistou quatro medalhas de 2º lugar e trouxe para casa um cinturão, coroando o desempenho do grupo.

Os atletas que representaram Catanduva foram Davison Pereira, Miguel Pérez, Victor Hugo, Adalto Miranda e João Aristides — este último responsável por levantar o cinturão da competição, destacando-se como um dos grandes nomes do evento.

A participação reforça o preparo técnico e a versatilidade dos lutadores, que mesmo vindos do kung fu tradicional, mostraram eficiência também nas regras do K1 e do boxe.

E os desafios não param por aí. No próximo sábado, dia 2 de maio, a equipe participará do Campeonato Brasileiro de Kung Fu Tradicional Fei Hok Phai, que será realizado em São José do Rio Preto. Ao todo, 15 atletas representarão Catanduva e o estado de São Paulo na competição, levando a força e a tradição da modalidade para o cenário nacional.

“Com foco, disciplina e espírito de equipe, os atletas seguem firmes na busca por novos títulos e conquistas, levando o nome da modalidade e da cidade de Catanduva cada vez mais longe”, enaltece o shitai Lucas Paschoal, reforçando o agradecimento à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel, ao CPP Catanduva e patrocinadores pelo apoio à equipe.