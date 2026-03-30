Atleta olímpico Altobeli ministra palestra para alunos de Educação Física

A Unifipa Catanduva receberá, na próxima terça-feira, 31 de março, às 19h30, no complexo esportivo do campus sede, o atleta olímpico catanduvense Altobeli da Silva para palestra especial voltada aos alunos do curso de Educação Física.

Formado na Unifipa, Altobeli, de 35 anos, construiu carreira de destaque no atletismo brasileiro, especialmente nas provas de longa distância, como os 3.000 metros com obstáculos e os 5.000 metros. Ao longo de sua trajetória conquistou importantes resultados internacionais, incluindo medalha de ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e bronze na edição de Santiago, em 2023.

Durante o encontro, o atleta compartilhará sua experiência no esporte de alto rendimento, abordando temas como a rotina de treinamento, os desafios do cenário atual do atletismo e o papel fundamental do profissional de Educação Física no desenvolvimento de atletas.

Para o Prof. Dr. Américo Riccardi Vaccari Lourenço, a iniciativa vai além da palestra técnica. “A meta este ano é trazer atletas e profissionais de referência com o propósito de aproximar os estudantes da realidade do esporte de alto nível, promovendo diálogo com a pessoa que trilhou esse caminho”, explica.

O docente ressalta que trazer Autobeli é a “oportunidade para troca de experiências, inspiração e valorização da formação acadêmica, ao conectar os alunos a um egresso que hoje representa o país em competições internacionais.”