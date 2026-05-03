Atleta catanduvense defenderá o Brasil no Mundial de Polo Aquático

O atleta catanduvense Cainã Mendes Ortega, 14 anos, que atua pelas equipes do Sesi Ribeirão Preto e Sesi-SP, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Polo Aquático que disputará o Campeonato Mundial Sub-16, que será realizado em Zagreb, na Croácia, entre os dias 3 e 9 de agosto. A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

A paixão do jovem atleta pelo esporte começou logo aos 4 anos de idade, com aulas e treinos de futebol na escola Mundo da Bola. Em 2022, sua família se mudou para Ribeirão Preto.

“Nossa vida mudou bastante com a transferência de trabalho e a mudança para Ribeirão Preto. Como todos os pais, nossa preocupação era que ele se adaptasse bem e continuasse fazendo o que gostava, então começamos a procurar uma escolinha de futebol para ele”, lembra Willian Maksinczuk Ortega, pai do esportista.

Mas foi aí que tudo tomou um rumo não imaginado. Durante as aulas de Educação Física no Sesi, o professor Amadeu chamou os pais de Cainã para conversar. “Fomos sem entender muito o motivo. Foi quando ele nos apresentou o polo aquático e disse que o Cainã tinha um perfil muito interessante para o esporte, por ser alto, canhoto e ter presença física”, lembra.

Tudo era completamente novo, ainda mais porque Cainã não tinha feito nem mesmo natação. Mesmo assim, ele se interessou, quis tentar e recebeu o apoio da família.

“O que aconteceu depois foi algo que, como pais, nos emociona até hoje. Em pouquíssimo tempo, ele evoluiu de forma impressionante. Ainda em 2022, já participou de um campeonato importante em Bauru, o Habawaba, com atletas de várias partes do mundo”, detalha.

Nos anos seguintes, vieram muitas conquistas. Em maio de 2025, seu time formado por uma seleção interna dos melhores atletas do Sesi, o Selesesi, foi campeão brasileiro sub-14, e ele foi eleito MVP – título dado ao jogador de destaque – e eleito para a seleção do campeonato.

Em julho do ano passado, foi campeão do Campeonato Internacional Sub-15 em Bauru e, na final, novamente foi eleito MVP da partida. Em agosto, foi escolhido novamente para representar o Selesesi, desta vez no Campeonato Brasileiro Sub-16: a equipe foi vice-campeã e ele, mais uma vez, recebeu os títulos de MVP e da seleção do campeonato.

Em novembro, conquistou o título paulista pelo sub-18, e em dezembro encerrou o ano como artilheiro do Campeonato Paulista Sub-14, mostrando que todo o esforço estava valendo a pena.

“Agora, em 2026, veio a notícia que todo atleta sonha: a convocação para a Seleção Brasileira. Como pais, é difícil até descrever o sentimento. É um orgulho imenso ver tudo o que ele construiu em tão pouco tempo, com tanta dedicação, coragem e amor pelo que faz”, diz o pai.

Cainã diz ter ficado honrado com a convocação e já projeta o futuro. “Fiquei muito feliz e pretendo me profissionalizar no esporte e seguir com isso em toda a carreira, pela vida toda.”