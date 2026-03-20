Atleta catanduvense conquista dois bronzes na Copa São Paulo de Judô

O atleta Murilo Batista, da Smel Catanduva, conquistou o 3º lugar nas categorias Sub-18 e Sub-21 na Copa São Paulo de Judô 2026, em São Bernardo do Campo. A competição estadual reuniu mais de 5 mil atletas, sendo uma das maiores do país e mais importantes da América Latina. A campanha do catanduvense na competição teve 5 vitorias e apenas 2 derrotas.

“Hoje quero deixar meu agradecimento especial a Deus, por me dar força, saúde e a oportunidade de viver esse momento tão importante na minha vida. Agradeço também ao meu pai, que sempre esteve ao meu lado me apoiando, acreditando em mim e fazendo de tudo para que eu pudesse continuar no judô e correr atrás dos meus sonhos”, celebrou Murilo.

Ele também usou as redes sociais para agradecer patrocinadores, apoiadores e senseis. “Essa conquista não é só minha, é de todos que acreditam em mim e me apoiam nessa caminhada.”