Atividades no Recanto Monsenhor Albino promovem bem-estar na 3ª idade

No mês em que o tema saúde mental ganha mais destaque, parcela significativa da sociedade merece atenção especial: as pessoas idosas. Embora a depressão seja frequentemente associada aos jovens, são as pessoas da terceira idade que figuram entre as mais afetadas pela doença. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos convive com a depressão no Brasil.

No Recanto Monsenhor Albino, instituição de longa permanência mantida pela Fundação Padre Albino, o tema é discutido anualmente e a promoção da saúde mental faz parte da rotina, sendo tratada como elemento essencial para garantir qualidade de vida às pessoas idosas institucionalizadas.

De acordo com Sílvia Helena Galetti Moreno, gerente administrativa do Recanto Monsenhor Albino, o espaço é pensado para oferecer muito mais do que cuidados básicos às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. “Nosso trabalho busca promover envelhecimento ativo e acolhedor. As atividades desenvolvidas estimulam a convivência, a autonomia e o bem-estar emocional, respeitando a história e as necessidades de cada pessoa idosa”, destaca.

Ela reforça que as ações realizadas diariamente contribuem para reduzir o isolamento, fortalecer vínculos e preservar a saúde mental dos moradores. “Cuidar da saúde mental é fundamental para garantir dignidade, qualidade de vida e bem-estar na terceira idade”, completa.

Ao longo do ano fazem parte da rotina de lazer atividades como bingos, jogos e gincanas, além de passeios ao Bosque Municipal, ao shopping e à praça, promovendo convivência, estímulo emocional e integração social. Também são realizadas comemorações dos aniversariantes do mês, bailes e almoços temáticos em datas especiais, Semana do Idoso com programação diferenciada, além das celebrações de Natal e Ano Novo. As iniciativas integram as ações do projeto 360.

A Fundação Padre Albino, mantenedora do Recanto, reforça que doações são fundamentais para manter a qualidade de vida dos institucionalizados e seguem abertas ao apoio da sociedade. Para contribuir, basta entrar em contato pelo telefone da instituição 17 3522-5234 ou com a Captação de Recursos da Fundação Padre Albino pelo celular 17 99789-8343.