Atividade sensorial une curiosidade e terapia na terceira idade

Um objeto simples da natureza foi capaz de transformar a manhã de terapia em momento de descoberta e interação no Recanto Monsenhor Albino. Durante atividade às pessoas idosas da instituição, foi apresentada a semente da seringueira — desconhecida até então — despertando curiosidade, risos e lembranças.

Responsável pela atividade, o fisioterapeuta Fábio Pagliotto da Conceição explica que a ação começou com uma pergunta que instigou os participantes: “Vocês sabem o que é isso?”. “A partir daí, a semente passou de mão em mão. Eles tocaram, cheiraram, observaram a textura e até chacoalharam o fruto, tentando adivinhar sua origem. O simples gesto abriu espaço para conversas, trocas de histórias e estímulos à memória e à atenção”, contou.

Fábio explica que a proposta vai além dos exercícios físicos tradicionais. “A fisioterapia também é feita de experiências. Quando apresentamos algo novo, como a semente da seringueira, estimulamos os sentidos, a curiosidade e a interação social. Isso ativa a mente, promove movimento e fortalece vínculos”, destacou.

A atividade integra as ações de humanização e terapia do Projeto 360, desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Recanto Monsenhor Albino. O projeto já é reconhecido pelos resultados positivos na promoção do bem-estar físico, emocional e cognitivo dos idosos, reforçando a importância do cuidado integral e humanizado.

“No Recanto, cuidar também é provocar experiências que conectam o passado, o presente e o novo. Pequenos gestos, como uma semente, mostram que a atenção, o afeto e a criatividade são ferramentas poderosas para transformar a rotina e melhorar a qualidade de vida na terceira idade”, finalizou o profissional.