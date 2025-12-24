Associação Paulo de Tarso realiza ceia natalina para a comunidade

A Associação Beneficente Paulo de Tarso realizará sua já tradicional ceia natalina nesta quarta-feira, dia 24. O trabalho envolve 16 voluntários, a colaboração de benfeitores e, já há 3 anos, a doação do pernil pelo Ateliê do Amor. A expectativa é atender mais de 80 pessoas.

Para se ter ideia, para o preparo da refeição serão utilizados 10 kg de arroz, 5 kg de feijão, 40 kg de pernil e 25 kg de legumes, trazendo como diferencial os doces, frutas e ingredientes para fazer pratos típicos dessa época. O local também estará decorado para receber o público.

O jantar é servido na instituição de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30, junto ao serviço de acolhimento das famílias. As crianças têm oportunidade de brincar e participar de atividades em grupo, enquanto os pais participam de palestras e recebem orientações e apoio.