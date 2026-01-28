Associação Paulo de Tarso prepara bazar beneficente para 7 de fevereiro

A Associação Beneficente Paulo de Tarso, de Catanduva, realizará bazar beneficente de roupas e calçados no dia 7 de fevereiro, sábado, com todos os produtos a preço único de R$ 5. O atendimento será das 8h às 17h, na rua 15 de Novembro, 2.195, no Conjunto Euclides.

A renda será revertida para manutenção dos projetos da entidade, com destaque para o “Auxílio Imediato”, que existe desde 1992 e realiza cerca de 640 atendimentos por mês com acolhida social, palestras e entrega de medicamentos, roupas, calçados, enxoval para bebê e alimentos.

Outras ações de relevância são os projetos “Fortalecendo a Família”, que oferece jantar de segunda a sexta com mais de 120 pratos por noite, e “Ensinando os Primeiros Passos”, no contraturno escolar, com apoio pedagógico e avaliações de psicopedagoga e fisioterapeuta.

Além de comprar os produtos no bazar, quem quiser contribuir também pode levar roupas e calçados para doação – podem ser itens masculinos, femininos e infantis. A entrega deve ser feita na sede da associação, que fica na rua Janete Aparecida Fernandes, 255, no Solo Sagrado.