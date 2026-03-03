Geral
Associação Paulo de Tarso oferece jantar comunitário ao celebrar 34 anos
Foto: Divulgação - Comunidade participou de jantar especial com direito a bolo para celebrar
Além da festa de aniversário, voluntários também produziram xaropes e pomadas para ações assistenciais
Por Guilherme Gandini | 03 de março, 2026

Ao final de fevereiro, a Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso, de Catanduva, completou 34 anos de existência e atuação voltada à transformação real da vida das pessoas e famílias. Para celebrar, os voluntários decidiram apostar no que melhor representa a entidade: fazer o bem.

A data foi comemorada com um jantar especial com as famílias atendidas pelo Projeto Paulo de Tarso Fortalecendo Família, com a produção de 510 frascos de xaropes e 1.318 pomadas destinados às ações solidárias, e com festa de aniversário direcionada às quase 200 pessoas atendidas pelo Projeto Auxílio Imediato, que desfrutaram do momento de alegria.

“Cada resultado alcançado carrega a presença de quem caminha conosco. Por isso, celebramos não apenas nossa trajetória, mas também a parceria de pessoas que tornam possível continuar semeando cuidado, dignidade e esperança”, enalteceu a direção da entidade.

O trabalho da Associação Paulo de Tarso começou com voluntários que buscavam auxiliar de forma direta as pessoas necessitadas material e espiritualmente. Eles arrecadavam produtos, alimentos, medicamentos, roupas e brinquedos e doavam na antiga favela do Parque Iracema.

As primeiras ações começaram em fevereiro de 1992 e, passados 5 anos de trabalho contínuo na favela, foi alugado o primeiro imóvel como sede provisória da entidade. Em 2002 começou a ser ofertado o jantar de segunda a sexta-feira, mantido até hoje. Em 2021, a instituição assumiu prédio cedido pela prefeitura no Solo Sagrado, ampliando suas atividades e alcance social.

