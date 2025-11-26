Associação Filhos de Pelo lança Rifa de Natal com sete prêmios

A Associação Filhos de Pelo, de Catanduva, realizará a Super Rifa de Natal, com sete prêmios para ganhar. As adesões estão à venda por R$ 5 e os interessados em adquirir devem entrar em contato com a coordenadora do projeto, Fátima Correa, pelo telefone 17 99776-3539.

A ONG ajuda animais com doação de ração. ‘’Fazemos um cadastro com as famílias que se encaixem em situação vulnerável e com colônias de gatos, cachorros e necessitam de suporte. Acompanhamos mensalmente, visitando e cuidando dos animais’’, explica Fátima.

Serão sorteados uma carriola de Natal, jogo de toalha de banho, ferro de passar roupa, passadeira de crochê, brindes, 20 litros de detergente e um copo térmico. O objetivo da ação é a continuidade do projeto e o trabalho voluntário dos membros.

LATINHAS QUE ALIMENTAM

A ONG Filhos de Pelo também criou o projeto fixo Latinhas que Alimentam. Nessa causa, as voluntárias recolhem latinhas de alumínio e, com o lucro da venda, compram rações. É possível levar as latinhas até a sede da entidade, na rua Rio Grande do Sul, 359, ou solicitar a recolha pelo telefone 17 99776-3539.

Para ajudar a associação com doações financeiras, anônimas e voluntária, basta fazer qualquer contribuição por meio do Pix tipo CNPJ 50.936.241/0001-15.