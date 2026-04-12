Associação faz levantamento de crianças e jovens com diabetes

A Associação de Diabetes de Catanduva está realizando levantamento para mapear o número de crianças e adolescentes que convivem com diabetes mellitus tipo 1 no município. Para participar da consulta, é preciso preencher formulário que está acessível a partir do Instagram @ad.catanduva. Outra opção é procurar pela Pharmopatia, na rua Pará, 771, no Centro.

O objetivo é buscar dados que deem sustentação para a elaboração de políticas públicas e ações efetivas que tenham como foco a assistência para as crianças e jovens com diabetes. O número obtido pelo censo norteará, por exemplo, a distribuição de sensor contínuo de glicemia aos pacientes, conforme prevê lei municipal aprovada pela Câmara em 2025.

“A gente precisa muito do apoio da sociedade e dos pais e mães para preencher esse formulário para que essa criança e adolescente possa existir no sistema”, convida Adriane Servignone, a chamada “mãe pâncreas”, já que seu filho tem diabetes tipo 1. Segundo ela, o resultado do censo sustentará o fornecimento do sensor pelo poder público e ações de assistência nas escolas.

O foco do levantamento é o público de 0 a 17 anos com diabetes tipo 1, a DM1, que poderão ser beneficiados pelas políticas públicas. “Essas informações serão muito importantes para que as políticas públicas possam ser direcionadas da melhor maneira possível”, defende a vereadora Taise Braz (PT), autora do projeto que instituiu a Política de Atenção e Apoio à Criança com DM1.

A Associação de Diabetes de Catanduva é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 40 anos com objetivo de educar a população, com ações e campanhas, sobre viver com diabetes.