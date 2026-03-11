Associação dos Fornecedores de Cana faz palestra sobre Reforma Tributária

A Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva (AFCERC) realizará palestra sobre os impactos práticos da Reforma Tributária para o setor produtivo, na sexta-feira, dia 13 de março, às 18h. O encontro realizado na sede da entidade, localizada na rua Antônio Girol, nº 150, no Jardim Bela Vista, em Catanduva.

Com o tema “A Reforma Tributária já é realidade. E agora, o que muda na prática?”, o evento contará com a participação de Rodrigo Spada, presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e uma das principais referências do país no debate sobre o novo sistema tributário.

Spada apresentará quais mudanças já começam a impactar empresas e produtores rurais com a aprovação da reforma. Ele vai explicar como a substituição gradual dos tributos sobre o consumo pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) altera a lógica de apuração de créditos, o fluxo financeiro das empresas e a relação com fornecedores e clientes.

Além disso, serão abordadas as adaptações necessárias nos sistemas de gestão, na emissão de documentos fiscais e nos processos de controle de conformidade tributária.

“A transição já começou e está acontecendo dentro das empresas, nos sistemas e nas rotinas do dia a dia. Não é mais um debate teórico. É uma mudança concreta que exige planejamento, investimento em tecnologia e compreensão clara das novas regras”, afirma Spada.

Para ele, o objetivo da palestra é tornar o tema acessível a quem está ligado à produção e aos negócios. “O objetivo da palestra é traduzir essas transformações para a realidade de quem produz, investe e gera, mostrando o que precisa ser feito agora para que o novo sistema funcione com previsibilidade, transparência e menor custo de conformidade”, destaca.

A presidente da Associação dos Fornecedores de Cana, Nádia Gomieri, ressalta a importância do tema especialmente para o agronegócio. Segundo ela, é fundamental que produtores rurais estejam atualizados sobre as mudanças para garantir segurança fiscal e competitividade.

“É importante que o produtor rural conheça o que mudou na reforma tributária para garantir a conformidade fiscal, evitar multas e aumentar a competitividade. Antecipar-se permite estruturar custos, aproveitar créditos de insumos, ajustar notas fiscais e garantir benefícios, como a alíquota zero para itens da cesta básica”, afirma.

A participação é aberta aos interessados, mediante confirmação de presença até esta quarta, 11 de março, pelo telefone 17 99145-2516 ou pelo e-mail depto.fornecedores@gmail.com.

QUEM É

Rodrigo Spada é presidente da Febrafite, auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo e especialista em política tributária, atuando há anos no debate sobre modernização do sistema tributário e na construção de propostas voltadas à simplificação e à transparência fiscal.