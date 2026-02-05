Associação Cultural Filhos da Lua se destaca nos Jogos de Verão de Itajobi

A Associação Cultural Filhos da Lua marcou presença nos Jogos de Verão de Itajobi com o Grupo de Capoeira Filhos da Lua, reafirmando seu compromisso com a valorização da cultura popular, do esporte e da formação social de crianças, adolescentes e jovens por meio da capoeira.

A participação no campeonato foi motivo de grande orgulho para a associação. Com coordenação do Mestrando Ferro, o grupo levou ao evento atletas preparados com disciplina, respeito e espírito coletivo, princípios que norteiam o trabalho cultural e educativo desenvolvido pela entidade.

Os capoeiristas representaram não apenas o grupo, mas também a força da cultura afro-brasileira como instrumento de inclusão social, cidadania e desenvolvimento humano.

O desempenho dos atletas resultou em importantes conquistas, com destaque para os medalhistas que se sobressaíram nas competições, demonstrando técnica, dedicação e comprometimento com a arte da capoeira.

Medalhistas do Grupo de Capoeira Filhos da Lua

- Marcos Andrey Olegário dos Santos - Pindorama - 1° lugar - peso pesado adulto masculino

- Maria Eduarda César - Pindorama - 2º lugar - leve adulta feminino

- Natielly Vitória dos Santos - Pindorama - 2° lugar - peso médio feminino

- Antony Henrique Flores Silva - Ariranha - 2° lugar - 16/17 masculino

- Isabely Vieira Scarabella - Ariranha - 2° lugar - 16/17 feminino

- Manuella Sophia Rissi - Ariranha - 2° lugar feminino duplas

- Isadora de Moura - Ariranha - 2° lugar feminino duplas

- Roberto da Silva - Pindorama - 3⁰ lugar - peso médio adulto masculino

- Maria Heloysa Rodrigues da Silva - Pindorama - 3°lugar - 13/15 feminino

- Agatha do Amaral Santana - Ariranha – participação