Assembleia de Deus realiza Escola Bíblica de Obreiros nesta sexta

A Assembleia de Deus Vencendo em Cristo, de Catanduva, promove o EBOM – Escola Bíblica de Obreiros e Membros nesta sexta-feira, 5 de dezembro, com participação do pastor Isaías Oliveira para uma noite de capacitação, crescimento e despertamento espiritual. A igreja fica na rua Piauí, 741, no bairro São Francisco, e as atividades começarão às 19h30, com entrada franca.

Reconhecido e renomado, pastor Isaías Oliveira realiza pregações sobre curas, libertações e apresenta muitos testemunhos impactantes em suas ministrações. “Se você sente o desejo de servir melhor, liderar com propósito e se preparar para a obra do Senhor, esse momento é para você”, convida o pastor Éder Gonçalves, que conduz a AD Vencendo em Cristo.

Além do EBOM, a igreja realizará na semana seguinte o 3º Covecc – Congresso do Círculo de Oração da Assembleia de Deus Vencendo em Cristo, com preletor Westerson Fernandes, louvores de Weverson e direção da pastora Adna Gonçalves. O tema será “Ele vem!”. “Será um tempo de renovação, oração e mover de Deus sobre nossas vidas”, convida o pastor.