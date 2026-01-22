Arnaldo Antunes apresenta show da nova turnê nacional em Rio Preto

Arnaldo Antunes chega a Rio Preto com a turnê nacional do projeto Novo Mundo, que marca uma fase mais intensa e dançante na carreira do artista. Ele vai se apresentar no Sesc Rio Preto no dia 29 de janeiro, às 21h, no ginásio, em show que traz as canções do seu mais recente álbum e os sucessos de várias fases da carreira, como “A Casa É Sua”, “Socorro”, “Já Sei Namorar”, “Comida” e “Fora de Si”, entre outras. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 18.

Produzido por Pupillo, o novo disco do artista apresenta 12 faixas inéditas e parcerias de peso, como David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal, além de participações de Tomé Antunes e um quarteto de cordas com arranjo de Antonio Neves. O álbum transita entre crítica social, afetividade e experimentação, mesclando rock, MPB, pop e elementos eletrônicos, sem perder a poesia característica de Arnaldo.

A faixa-título, “Novo Mundo”, traz visão distópica do presente com versos recitados pelo rapper baiano Vandal, enquanto “O Amor é a Droga Mais Forte” resgata a veia roqueira para refletir sobre o afeto como resistência à frieza digital.

Duas colaborações com David Byrne - “Body Corpo” e “Não Dá Para Ficar Parado Aí na Porta” - reforçam o diálogo entre gerações, com grooves dançantes e vozes bilíngues. Já “Pra Não Falar Mal”, parceria com Ana Frango Elétrico, aposta em um vibrante indie-rock, e “Sou Só”, com Marisa Monte, ganha refinamento com quarteto de cordas.

Outras faixas como “Pra Brincar”, “Tire o Seu Passado da Frente”, “Viu, Mãe?” e “Tanta Pressa Pra Quê?” completam repertório que reflete inquietude contemporânea e frescor criativo.

“Já estava ficando com saudades dos shows mais dançantes, com banda. Também acho que fiquei mais instigado por isso depois da turnê de reencontro com os Titãs”, comenta Arnaldo sobre o novo momento. No palco, ele será acompanhado por Curumin (bateria), Kiko Dinucci e Chico Salém (violões e guitarras), Betão Aguiar (baixo) e Vitor Araújo (teclados e synths).

A direção artística e visual do show é assinada por Batman Zavareze, parceiro de Antunes na turnê dos Tribalistas. Além das canções do novo álbum, o repertório inclui sucessos de várias fases da carreira, como “A Casa É Sua”, “Socorro”, “Já Sei Namorar”, “Comida” e “Fora de Si”.

Com Novo Mundo, Arnaldo Antunes retoma sua trajetória depois de três anos dedicados ao projeto intimista “Lágrimas no Mar”, ao mesmo tempo em que se reinventa em estúdio e palco, mantendo-se relevante, crítico e emocionalmente ressonante.

INGRESSOS

As vendas na bilheteria física do Sesc começaram nesta quarta-feira, 21, com valores de R$ 18 a credencial plena, R$ 30 a meia-entrada, R$ 60 a inteira. Também é possível comprar pelo site: https://www.sescsp.org.br/programacao/arnaldo-antunes-rio-preto. Os lugares são limitados.