Após Provão Paulista, estudantes têm até o dia 28 para escolher cursos

Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e que prestaram o Provão Paulista Seriado neste ano, de olho nas mais de 15 mil vagas na USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs têm até 28 de novembro para definir no portal do Provão quatro cursos de preferência entre os oferecidos no primeiro semestre de 2026.

Em todo o estado de São Paulo, até o fim da última semana, 63,46% dos estudantes da rede estadual de ensino haviam registrado as suas quatro opções. A escolha deve ser feita em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Alunos que são candidatos da rede estadual de ensino, dos municípios e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) devem acessar o portal com seu Registro de Aluno (RA). Alunos de outras redes devem acessar com CPF.

Antes de registrar as opções, é preciso que os estudantes confirmem seus dados pessoais, indiquem o grupo a qual pertencem e respondam sobre a renda per capita familiar.

Cada aluno pode optar por um curso em cada universidade ou faculdade e ainda há o limite de dois cursos diferentes por universidade. Por exemplo, um aluno que escolher dois cursos na USP terá que registrar as terceira e quarta opções em outra universidade e faculdade, uma para a Unicamp e outra para a Fatec, por exemplo.

Helena Maria Salla, diretora de avaliação da Secretaria da Educação, destaca uma novidade que facilita a escolha dos cursos neste ano: “No processo de escolha, eles facilmente conseguirão ver os cursos que têm as unidades mais próximas de suas casas, a partir de um filtro disponibilizado na página do Provão”.

No primeiro semestre, as vagas são destinadas apenas à USP, Unesp e Unicamp e parte delas para as Fatecs. As vagas da Univesp serão disponibilizadas para escolha no ano que vem, uma vez que as aulas da universidade virtual começam apenas no segundo semestre, assim como cerca de metade das turmas das Fatecs. Neste caso, as vagas serão liberadas para alunos aprovados no Provão Paulista que não ingressaram nos cursos iniciados no primeiro semestre.