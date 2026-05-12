Apae Catanduva sedia festival regional de arte com 250 participantes

A arte como ferramenta de transformação e visibilidade ganha os palcos com a realização do Festival Regional Nossa Arte, sediado pela Apae Catanduva e promovido pela Federação das Apaes. O evento, realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá nesta quinta-feira, 14 de maio, é um dos marcos do calendário nacional de inclusão, celebra a criatividade e o potencial artístico de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, reafirmando que o talento não conhece barreiras.

O festival é estruturado em etapas regional, estadual e nacional, servindo como vitrine para a produção cultural desenvolvida dentro das instituições. As modalidades abrangem vasto universo criativo, incluindo dança, teatro, música, dança folclórica, artes visuais, artes literárias, curta metragem, história em quadrinhos e exposição de feira econômica criativa.

O objetivo central é promover a inclusão social através da cultura, valorizando cada expressão artística como um passo fundamental para a autonomia dos alunos.

Para a professora de artes da Apae, Fabrícia Cintra, o festival é o ápice de um trabalho contínuo de autodescoberta. "O Festival Nossa Arte é o momento em que nossos alunos mostram para a sociedade que a deficiência é apenas um detalhe diante da grandiosidade do talento deles. Ver o brilho nos olhos de cada um ao subir no palco ou ao ver sua obra exposta é entender que a arte é, acima de tudo, um direito à expressão e à dignidade", afirma.

A estrutura do evento permite que o trabalho desenvolvido regionalmente ganhe projeção, culminando na etapa nacional que reúne artistas de Apaes de todo o Brasil. Para os alunos matriculados, a participação vai além da competição: é uma oportunidade de convivência, troca de experiências e fortalecimento da autoestima.

A Apae Catanduva chega ao evento com fôlego renovado após o sucesso histórico no 22º Dança Catanduva, onde o grupo conquistou o 1º lugar na categoria Conjunto Adulto com a coreografia "Essência Baiana", além do 2º lugar no Conjunto Juvenil e o 3º lugar no Solo Masculino.

Para a professora de dança Michelle Alcieri Ângelo, essas vitórias são o reflexo de um trabalho intenso de preparação física e artística. "A dança exige disciplina, consciência corporal e muita entrega. Ver nossos alunos conquistarem o primeiro lugar em um festival de alto nível mostra que a arte quebra barreiras e que eles estão prontos para qualquer palco. O Nossa Arte é a oportunidade de reafirmar essa competência técnica e a paixão que eles têm pelo movimento."

O Festival Regional Nossa Arte reafirma o compromisso da Apae com a construção de uma sociedade mais justa e diversa, onde a cultura é a ponte para o reconhecimento das capacidades individuais.