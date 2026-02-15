Apae Catanduva investe em infraestrutura para modernizar espaços

A Apae Catanduva iniciou o ano de 2026 com estrutura de atendimento revitalizada para acompanhar a expansão no atendimento. O cronograma de reformas busca elevar o padrão de acessibilidade e bem-estar oferecido aos alunos, familiares e colaboradores.

Entre as ações já executadas e em andamento, destacam-se a construção de três novas salas para a área da saúde, a reforma das rampas de acesso entre blocos e a revitalização completa da fachada, incluindo portões, muros e a pintura do mascote institucional.

A unidade também investiu na construção de uma lavanderia, sala de descanso para funcionários, área de convivência com pergolado e novos armários para o setor de autismo.

A modernização também se estende à área desportiva e cultural, com a reforma completa da quadra poliesportiva, que recebeu nova pintura e letreiro iluminado, além de melhorias no teatro, corredores e na recepção da saúde.

Com foco no desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, a instituição mobiliza equipe multidisciplinar com 120 profissionais para garantir a excelência em todos os seus setores. A unidade acolhe usuários e famílias de 15 cidades, o que reafirma o compromisso institucional com a assistência social, educação e saúde de alta complexidade em todo o Noroeste Paulista.

Na área educacional, a instituição mantém suporte especializado que atende às necessidades específicas de cada ciclo de vida, contando com 153 alunos matriculados na escola e um setor dedicado exclusivamente ao autismo, que atende 64 alunos.

Paralelamente, o Ambulatório de Saúde apoia a qualidade de vida de 130 pacientes em tratamento e faz 1.200 atendimentos mensais, enquanto o Serviço de Proteção Social Especial (Sedif) oferece suporte a 62 usuários, além de um grupo de 12 usuários no Sedif Autismo.

“Esse trabalho conjunto entre família e profissionais é o que garante a eficácia dos tratamentos e a superação de desafios”, afirma Julio Cezar Bottura, que reassumiu a presidência da instituição para o triênio de 2026 a 2018 que, segundo ele, representa um marco de renovação.

"Assumimos este compromisso com a missão de profissionalizar ainda mais os nossos processos e fortalecer os vínculos com a comunidade. A entrega destas obras é uma prova desse compromisso em oferecer o melhor ambiente possível para a evolução dos nossos assistidos. Nosso objetivo é garantir que cada recurso seja transformado em atendimento de ponta e infraestrutura de qualidade, proporcionando autonomia e dignidade aos nossos alunos e utilizadores".