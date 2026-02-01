Ano letivo na Rede Estadual começa amanhã com escolas cívico-militares

Os 3,1 milhões de estudantes das mais de 5.000 unidades estaduais de São Paulo retornam às salas de aula nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Para o ano letivo de 2026, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organizou uma série de mudanças e ajustes com foco na melhoria da aprendizagem dos alunos, incluindo expansão de vagas do Ensino Médio Técnico, início das atividades das escolas cívico-militares e ampliação do projeto de tutoria e recomposição de aprendizagem a classes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Em Catanduva, a principal novidade é o enquadramento de duas unidades ao modelo de Escola Cívico-Militar: Joaquim Alves Figueiredo, no bairro São Francisco, e Professor Vitorino Pereira, na Vila Paulista. A anuência para a mudança foi dada pela comunidade escolar em consulta pública, com posterior seleção pelo Governo do Estado de 100 unidades em 89 municípios. Todas ofertam vagas no Ensino Fundamental e Médio e seguirão as diretrizes do Currículo Paulista, tendo apoio de militares na segurança, disciplina e promoção de valores cívicos.

Para recompor a aprendizagem em língua portuguesa e matemática, a Seduc-SP vai expandir o programa de tutoria para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Enquanto para as classes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) o foco é o apoio à alfabetização e ao letramento matemático, nos anos finais a atenção é para estudantes com alta defasagem nas duas disciplinas — componentes estruturantes da educação básica. Do 6º ao 9º ano, o número de escolas participantes vai aumentar de 2.800 para 3.400 em toda rede.

Quanto ao Ensino Médio Técnico, neste ano, a soma de alunos na educação profissional chegará a 231 mil matrículas em 2.212 escolas em todo o Estado — em 2023, eram 35 mil vagas. Outra novidade é a ampliação do número de cursos: são 11 opções, tendo como novidades eletrônica e meio ambiente, além de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Há ainda outras 60 formações ofertadas em parceria com o Senai-SP e o Senac-SP.