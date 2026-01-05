Cultura
Ano começa com heavy metal no Sesc Catanduva na próxima quinta
Foto: Divulgação/Caikescheffer - Quarteto é conhecido por parcerias com ícones do metal e turnês mundiais
Noturnall chega com força total para destacar músicas do álbum aclamado pela crítica e pelo público
Por Da Reportagem Local | 05 de janeiro, 2026

Com quase uma década de estrada, a banda Noturnall é um dos grandes nomes do heavy metal nacional e chegará com força total ao Sesc Catanduva na próxima quinta-feira, 8 de janeiro. O show será às 20h, com entrada franca e sem retirada de ingressos.

O quarteto é conhecido pela ousadia sonora, parcerias com ícones mundiais do metal e turnês internacionais que levam o som brasileiro além fronteiras. A atual formação da banda tem Thiago Bianchi nos vocais, Guilherme Torres na guitarra, Saulo Xakol no baixo e Henrique Pucci na bateria.

No palco do Sesc, a banda apresenta a turnê “Cosmic Redemption”, álbum aclamado pela crítica e pelo público, que entrega intensidade, peso e criatividade em sua forma mais brutal e contemporânea. Será uma noite de riffs afiados, energia no máximo e metal pulsando alto.

Desde o lançamento do álbum, o Noturnall vem rodando o mundo em turnês que já passaram por Brasil, Rússia, Austrália, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre tantos outros países. Foram mais de 150 datas, passando por quase todos os continentes.

