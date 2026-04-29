Ampliação do Hospital Emílio Carlos tem novas etapas concluídas

As obras de ampliação do Hospital Emílio Carlos, que integram o terceiro movimento do projeto Design do Futuro, avançam com a abertura de novas frentes e a conclusão de etapas relevantes. De acordo com o Departamento de Obras e Engenharia da Fundação Padre Albino (FPA), o projeto apresenta evolução consistente em diferentes áreas.

Entre os serviços realizados estão a finalização da alvenaria, o avanço na instalação das paredes em drywall e dos fechamentos, além da execução do contrapiso. Paralelamente seguem as execuções das instalações hidráulicas e elétricas, assim como a implantação da tubulação do sistema de ar-condicionado. Na área de mobilidade interna, três elevadores foram concluídos e outros três estão em fase de instalação.

As intervenções contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e contemplam áreas estratégicas para o fortalecimento da rede de atendimento em saúde em toda a região do Noroeste Paulista.