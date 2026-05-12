AME promove ação com foco na importância da higienização das mãos

O AME Catanduva realizou ação em alusão ao Dia Mundial da Higiene das Mãos com o objetivo de conscientizar colaboradores, pacientes e corpo clínico sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções e na promoção da segurança assistencial.

A atividade foi promovida pelo Núcleo de Segurança do Paciente, coordenada pela gerente de Enfermagem, Jaqueline Brambila, e pela enfermeira da CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Lívia Hortelan, reunindo 72 participantes.

Durante a ação foi realizada dinâmica prática e visual para demonstrar os impactos da higienização inadequada das mãos. Os participantes tocaram objetos de uso cotidiano e, posteriormente, manipularam um pedaço de pão. Após realizarem a higienização correta das mãos, repetiram o procedimento com outro pedaço de pão. Os materiais foram armazenados separadamente por 15 dias para possibilitar a observação do crescimento de culturas, evidenciando visualmente a diferença causada pela correta higiene das mãos.

A iniciativa contou ainda com apoio de alunos do curso de Biomedicina da Unifipa levando microscópio para observação de estruturas bacterianas, enriquecendo a experiência dos participantes e reforçando a importância da prevenção de infecções.

Para a gerente de enfermagem Jaqueline Brambila, “a higiene das mãos é essencial na segurança do paciente. Pequenos gestos fazem grande diferença na prevenção de infecções”. Já a enfermeira Lívia Hortelan destacou que “promover a higiene das mãos é reforçar o cuidado com a vida. A conscientização começa em ações simples, mas com grande impacto”.