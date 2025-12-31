AME conscientiza sobre o câncer de pele no Dezembro Laranja

O AME Catanduva realizou, no dia 29 de dezembro, ação alusiva ao Dezembro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. A iniciativa foi promovida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

Colaboradores e pacientes atendidos foram abordados ao longo do dia com orientações sobre os tipos mais prevalentes de câncer de pele, seus riscos à saúde e a importância de buscar ajuda médica para a detecção precoce da doença. Também houve a distribuição de panfletos informativos, reforçando as principais medidas de prevenção.

De acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Humanização, Karen dos Santos, a ação teve como foco principal a educação em saúde, tendo em vista que o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil e, quando diagnosticado precocemente, apresenta altas chances de cura.

“A ação do Dezembro Laranja foi realizada para promover a educação em saúde e reforçar a importância da prevenção do câncer de pele. Nós reforçamos as orientações educativas e dicas sobre o uso do protetor solar, a observação de manchas, pintas ou lesões suspeitas na pele e a necessidade de procurar atendimento médico diante de alterações”, destacou.