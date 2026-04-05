AME Catanduva se destaca em avaliação da Secretaria da Saúde

O AME Catanduva consolidou sua posição como referência em atendimento especializado na região após os resultados apresentados no relatório de avaliação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), referente ao 3º e 4º trimestres e ao 2º semestre de 2025.

Nos campos de avaliação e indicadores de qualidade, considerados essenciais para medir a eficiência e a excelência dos serviços prestados, a unidade obteve desempenho de destaque. De acordo com o relatório todos os indicadores de qualidade foram cumpridos integralmente tanto no 3º quanto no 4º trimestre do ano passado, evidenciando a consistência e o alto padrão dos atendimentos realizados ao longo do ano.

No consolidado do 2º semestre, os dados reforçam ainda mais o desempenho acima da média do AME Catanduva. A unidade superou as metas pactuadas em diversas frentes assistenciais, com destaque para as atividades médica (26,87% acima do pactuado) e não médica (24,34% acima). Também houve superavit nas cirurgias ambulatoriais de maior porte (25,48% acima) e em exames e diagnósticos, 28,10% acima da média exigida pela Secretaria Estadual.

Para a gerente do AME, Karulini Polo, os dados contribuem para a confiança da população no serviço e evidenciam o compromisso da unidade com atendimento resolutivo, ágil e de qualidade.

“O conjunto dos resultados demonstra a capacidade operacional do AME Catanduva e sua transparência na gestão de recursos e na organização da assistência, garantindo acesso ampliado à população e fazendo da unidade referência regional em atendimento público de saúde”, disse a gerente.