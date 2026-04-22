AME Catanduva fortalece integração com a Atenção Básica na região

O AME retomou neste mês de abril as ações de apoio matricial junto às unidades de saúde dos municípios da região com o objetivo de fortalecer a integração entre a Atenção Básica e o atendimento especializado. As primeiras visitas ocorreram nas cidades de Urupês e Ariranha.

A iniciativa busca aprimorar a comunicação entre os serviços de saúde, por meio de treinamentos voltados à qualificação das orientações repassadas aos usuários. A proposta é melhorar o preparo dos pacientes para exames e consultas realizadas na unidade, reduzindo índices de faltas e intercorrências que impactam o fluxo e o tempo de atendimento.

Fazem parte do matriciamento do AME o gerente Dr. Rogério Lima Duarte, a enfermeira Tatiani Marcondes, com apoio administrativo de Rafaela Olivetti. Durante as visitas, o grupo se reuniu com médicos, profissionais de enfermagem e equipes administrativas das unidades de saúde, além de promover encontros com agentes comunitários.

Nos encontros foram apresentados os fluxos de atendimento e procedimentos do AME, com orientações sobre o preparo para exames e consultas. Também foram reforçadas informações sobre a documentação obrigatória, a importância da presença de acompanhantes quando indicado e esclarecidas dúvidas dos profissionais envolvidos no atendimento direto à população.

Segundo Dr. Rogério Duarte, o alinhamento entre os serviços é essencial para o bom funcionamento da rede. “Esses momentos de integração com as equipes das unidades básicas são fundamentais para garantir que as informações cheguem corretamente aos pacientes. Quando todos os pontos da rede trabalham de forma alinhada, conseguimos otimizar o fluxo dos atendimentos especializados e oferecer serviço mais eficiente e seguro”, destacou.

A ação também tem como foco fortalecer o papel dos agentes comunitários de saúde, que atuam diretamente nos bairros. “A ideia é que esses profissionais multipliquem as orientações junto aos pacientes, promovendo maior adesão aos atendimentos, melhor organização do acesso e cuidado mais humanizado e resolutivo”, completou o médico.