AME Catanduva faz reestruturação da Brigada de Incêndio

O Ambulatório Médico de Especialidades - AME de Catanduva promoveu, no início de dezembro, treinamentos voltados à atualização e reestruturação de sua Brigada de Incêndio. As atividades buscaram capacitar colaboradores para agir de forma rápida e segura em situações de emergência, contemplando do combate a princípios de incêndio até práticas essenciais de primeiros socorros.

A programação teve início na sala de treinamentos, com módulo teórico sobre combate ao fogo. No dia seguinte os colaboradores participaram de instruções teóricas e práticas de primeiros socorros, incluindo protocolos de Parada Cardiorrespiratória (PCR), Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e procedimentos para Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (Ovace).

Para finalizar, a equipe recebeu treinamento prático de combate ao incêndio em área externa reservada para simulações. Também foram abordados temas como uso correto de mangueiras e extintores, rotas e saídas de emergência, além da importância das luzes de emergência no processo de evacuação. Os treinamentos integram o plano anual de ações do AME Catanduva que reforçam a segurança dos pacientes, visitantes e profissionais.