AME Catanduva alcança 99% de conformidade em avaliação estadual

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Catanduva celebra o resultado de avaliação recém-divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde referente à segunda etapa do Projeto OPAS, da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde. A unidade sob gestão da Fundação Padre Albino alcançou 99,4% de conformidade nos critérios analisados.

Os dados vieram após a última avaliação online, parte de processo periódico de monitoramento da qualidade dos serviços prestados. A primeira fase foi realizada em dezembro do ano passado.

Durante a avaliação, foram analisados diversos aspectos do funcionamento do AME, como organização dos processos internos, qualidade do atendimento e cumprimento das metas estabelecidas. O alto índice alcançado demonstra que a unidade está alinhada às diretrizes de qualidade exigidas pelo Estado e mantém padrão elevado de desempenho.

Para a enfermeira da Qualidade do AME, Cintia Paula do Nascimento, o resultado é reflexo de esforço coletivo. “Esse índice tão positivo mostra que estamos no caminho certo. É importante destacar que esse resultado não é individual, mas sim fruto do trabalho conjunto de toda a equipe de profissionais do AME, que se dedica diariamente para oferecer atendimento de qualidade à população”, afirmou.

O Projeto OPAS é iniciativa da SES em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, organismo internacional ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS), que atua apoiando países das Américas no fortalecimento dos sistemas de saúde.