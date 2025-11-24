AME atualiza mapas de risco e orienta equipes sobre rotas de fuga

O AME Catanduva promoveu ação de atualização dos Mapas de Risco e de Rotas de Fuga em todos os setores da unidade, aliada ao treinamento que orientou os colaboradores sobre sua correta interpretação e utilização. A atividade foi conduzida in loco no dia 13 de novembro, garantindo que cada equipe conhecesse os riscos específicos do próprio ambiente de trabalho.

A iniciativa foi do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da unidade, ministrada pelo técnico em segurança do trabalho William Fernandez, com participação de 70 colaboradores de diferentes áreas.

Fernandez destacou a importância do Mapa de Risco como ferramenta essencial de prevenção, ao apresentar de forma visual e acessível os perigos existentes no ambiente laboral. “O documento contribui diretamente para a conscientização dos trabalhadores e para a redução de acidentes, ao identificar riscos, seus níveis e suas possíveis fontes”, explica.

O técnico enfatizou que, atualmente, o Mapa de Risco Ambiental também incorpora informações do Mapa de Rota de Fuga, reunindo em um único material orientações sobre trajetos seguros e saídas de emergência a serem utilizadas em caso de evacuação. “Essa integração potencializa a eficiência das ações de segurança e favorece respostas rápidas em situações de urgência”.

A atividade realizada pelo AME reforça requisitos para a manutenção do Selo Pleno ONA, certificação concedida a instituições de saúde que demonstram alto padrão de qualidade e segurança, com foco na gestão integrada dos processos.

Além disso, a atualização dos mapas é processo obrigatório a cada nova gestão da Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do AME. “O documento tem validade anual e deve ser revisado sempre que houver mudanças estruturais, operacionais ou a identificação de novos riscos no ambiente de trabalho, em conformidade com as diretrizes da segurança ocupacional e que refletem diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população”, acrescentou.